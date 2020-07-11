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Под Николаевом грузовик насмерть сбил прокурора

11 июля, 19:51

Руслан Ровик Руслан Ровик

После ДТП водитель сбежал с места аварии

Под Николаевом в результате дорожно-транспортного происшествия погиб сотрудник областной прокуратуры Андрей Крупка.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Трагедия произошла на трассе "Одесса – Мелитополь – Новоазовск", когда мужчина остановился на обочине, чтобы заменить шину.

"На него совершил наезд грузовой автомобиль. Водитель, не останавливая движения, сбежал с места аварии. Прокурор получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимации Николаевской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Для розыска виновника происшествия был объявлен план "Перехват" и подозреваемого задержали недалеко от Одессы.

Было открыто досудебное расследование в уголовном производстве по статье о нарушении правил движения, которое привело к смерти потерпевшего.

В Офисе генпрокурора добавили, что погибший работал в органах прокуратуры Николаевской области более 20 лет.

Напомним, ранее в Днепре микроавтобус Volkswagen на выезде из города выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford. В результате два пассажира этой машины, мужчина и женщина, погибли на месте, а водитель позже скончался в больнице.

Ранее мы сообщали, что в Днепре у маршрутки отказали тормоза. В масштабной аварии пострадал ребенок.

А во Львове пьяный водитель устроил настоящий погром:

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ДТП Николаев прокуратура грузовик николаевская область смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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