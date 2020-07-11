Под Николаевом грузовик насмерть сбил прокурора

Под Николаевом в результате дорожно-транспортного происшествия погиб сотрудник областной прокуратуры Андрей Крупка.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Трагедия произошла на трассе "Одесса – Мелитополь – Новоазовск", когда мужчина остановился на обочине, чтобы заменить шину.
"На него совершил наезд грузовой автомобиль. Водитель, не останавливая движения, сбежал с места аварии. Прокурор получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимации Николаевской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.
Для розыска виновника происшествия был объявлен план "Перехват" и подозреваемого задержали недалеко от Одессы.
Было открыто досудебное расследование в уголовном производстве по статье о нарушении правил движения, которое привело к смерти потерпевшего.
В Офисе генпрокурора добавили, что погибший работал в органах прокуратуры Николаевской области более 20 лет.
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