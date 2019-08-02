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Под Николаевом из цистерны просочилась опасная жидкость

Сегодня, 23:07

На место выехали спасатели и передвижная химико-радиологическая лаборатория

Под Николаевом из цистерны просочилась опасная жидкость Другие регионы На место выехали спасатели и передвижная химико-радиологическая лаборатория

Утечка опасного химического вещества произошла вблизи Николаева. Наружу просочилась жидкость из железнодорожной цистерны, вероятно, – бензол.

На место выехали спасатели и передвижная химико-радиологическая лаборатория. 60-тонную цистерну оттащили подальше от домов и провели соответствующие замеры. Превышения опасных веществ в воздухе не обнаружили.

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Напомним, что в Трускавце перевернулась автоцистерна с водой: на спуске грузовая машина едва не врезалась в микроавтобус, водитель которого пытался вывернуть и заехал на зебру.

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Также мы писали о том, что за первых четыре месяца 2019 года на территории нашей страны произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Стоит напомнить также, за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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авария чп Николаев бензол цистерна

Источник: Сегодня

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