Под Николаевом нашли человеческий череп: полиция начала расследование

Сегодня, 12:30

Жуткую находку обнаружили на трассе "Николаев-Ульяновка"

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Николаевской области на обочине трассы "Николаев-Ульяновка" нашли человеческий череп. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Находку недалеко от областного центра нашли вчера, 8 ноября. По факту происшествия правоохранители уже открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). На данный момент продолжаются следственные действия.

"Сейчас пытаемся установить принадлежность черепа к человеческому телу, которое пока не обнаружено", - отметили в пресс-службе полиции.                           

Не так давно в поселке Григорьевка Запорожской области местные жители нашли три мешка с человеческими костями.

Кроме того, ранее в Одесской области на свалке возле села Староказачье Белгород-Днестровского района нашли скелет человека небольшого роста без видимых механических повреждений. Также с места происшествия правоохранители изъяли фрагменты одежды. По этому факту правоохранители начали уголовное производство по ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.
Николаев, трасса, череп, останки, нашли, уголовное производство
Источник:

УНИАН

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