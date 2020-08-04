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Под Николаевом столкнулись девять авто: есть пострадавшие (фото)

4 августа, 17:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Водителя и ребенка с травмами госпитализировали

В Николаевской области на трассе Николаев – Ульяновка произошло ДТП с участием девяти автомобилей.

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Как сообщают "Новости N", автомобили ехали в сторону областного центра со стороны Новой Одессы. Возле поворота на аэропорт автомобиль Opel Combo с прицепом резко затормозил. Водитель авто, который ехал сзади, не успел затормозить и врезался в прицеп. Затем Daewoo Lanos, который в тот момент ехал в правом ряду, начал тормозить и в него врезался КамАЗ с прицепом. Далее по принципу "домино" в ДТП попали еще пять авто.

В результате ДТП пострадали два человека — ребенок, который находился в Daewoo Lanos, и женщина-водитель автомобиля Skoda. Их госпитализировали.

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Кроме того, столкнувшиеся автомобили полностью заблокировали движение в направлении Николаева. Весь транспорт объезжает аварию по встречной полосе.

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Напомним, ранее в Броварах Киевской области в ДТП попали восемь автомобилей. Выяснилось, что водитель иномарки пытался проскочить перекресток и натворил беды для других участников дорожного движения.

Кроме того, не так давно на автодороге Киев – Чоп неподалеку от Мукачево в жутком ДТП погибли три человека.

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ДТП николаевская область пострадавшие
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