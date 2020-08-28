Под Николаевом столкнулись грузовик и легковушка: среди пострадавших есть дети

В Арбузинском районе Николаевской области столкнулись легковушка Opel Zafira и грузовик Renault Magnum. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди них пятеро несовершеннолетних.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла вчера, 27 августа, около 22:20 на автодороге Благовещенское – Николаев вблизи села Благодатное.

Шестеро пассажиров легковушки в возрасте от 7 до 39 лет (7, 12, 15, двое 17 и 39) получили телесные повреждения различной степени тяжести, 33-летний водитель от медицинской помощи отказался.

Отмечается, что водитель грузовика не травмировался.

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По данному факту следователи начали уголовное производство предварительно по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате ДТП пострадали пять человек.

Также напомним, в Кривом Роге столкнулись грузовик и легковушка – погибли два человека.

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Кроме того, в Киеве легковушка сбила трех студенток:

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