Под Николаевом в многоэтажке прогремел мощный взрыв – два этажа превратились в руины

В Новой Одессе произошел взрыв газа на пятом этаже жилого дома – на месте работает кинологическая служба

В жилом доме прогремел взрыв / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Новая Одесса Николаевской области в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв. В результате разрушены 4 и 5 этажи, три человека пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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По предварительной информации, рванул бытовой газ на 5 этаже.

Фото ГСЧС

Спасатели уже спасли и передали медикам три человека, которые на момент взрыва были на 5 этаже. У одного человека, предварительно, перелом руки и повреждение позвоночника, еще два пострадавших находятся в шоковом состоянии.

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Фото ГСЧС

Фото ГСЧС

Однако количество пострадавших может еще измениться – на место отправили кинологов. Всего от ГСЧС привлекли 75 человек и 14 ед. техники.

Фото ГСЧС