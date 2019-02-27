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Под Николаевом в многоэтажке вспыхнул пожар: погиб мужчина

Сегодня, 10:28

Огонь охватил квартиру на третьем этаже дома

Фото: Pixabay
Под Николаевом в многоэтажке вспыхнул пожар: погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg Другие регионы Огонь охватил квартиру на третьем этаже дома

Под Николаевом в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар, унесший жизнь мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно вечером 26 февраля. Как выяснилось, огонь охватил квартиру на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Гагарина в поселке Ольшанское. Когда на место прибыли спасатели, жильцы дома самостоятельно потушили пожар.

"Обнаружили тело погибшего хозяина 1947 г.р", – рассказали в ГСЧС и отметили, что обстоятельства и причину пожара устанавливают полицейские.  

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, Николаев, погиб, мужчина, николаевская область, ГСЧС, жилой дом

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