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Под Николаевом взорвали мост вместе с российским танком

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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3 марта, 13:25
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Украинские защитники предотвратили продвижение вражеской колонны
Власть сообщает о взрыве моста под Николаевом
Власть сообщает о взрыве моста под Николаевом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области продолжается наступление военных РФ. ВСУ пришлось взорвать мост вместе с танком.

Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Возле Николаева взорвали мост вместе с российским танком", – написал он.

Теперь мост нужно восстанавливать заново. Фото: Алексей Гончаренко
Теперь мост нужно восстанавливать заново. Фото: Алексей Гончаренко / Фото: Telegram

Наши военные взорвали мост в Барышевке

Украинские защитники предотвратили продвижение вражеской колонны в районе смт Барышевка Киевской области. Для этого пришлось взорвать мост. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Пути отхода русским перекрыли. Началось уничтожение россиян с воздуха", — написал он у себя в Telegram.

Геращенко добавил, что колонна российской техники также остановилась в Катюжанке под Киевом. У захватчиков нет топлива и боеприпасов, а солдаты, которые несут службу в войсках страны-агрессора, готовы сдаться в плен.

Бойцы ВСУ продолжают отстаивать территорию Украины:

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