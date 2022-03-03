Под Николаевом взорвали мост вместе с российским танком

В Николаевской области продолжается наступление военных РФ. ВСУ пришлось взорвать мост вместе с танком.
Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"Возле Николаева взорвали мост вместе с российским танком", – написал он.
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Наши военные взорвали мост в Барышевке
Украинские защитники предотвратили продвижение вражеской колонны в районе смт Барышевка Киевской области. Для этого пришлось взорвать мост. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Пути отхода русским перекрыли. Началось уничтожение россиян с воздуха", — написал он у себя в Telegram.
Геращенко добавил, что колонна российской техники также остановилась в Катюжанке под Киевом. У захватчиков нет топлива и боеприпасов, а солдаты, которые несут службу в войсках страны-агрессора, готовы сдаться в плен.