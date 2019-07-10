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Под Николаевом застрелился солдат-срочник

10 июля, 01:45

Потерпевший был доставлен в больницу из воинской части и вскоре скончался в медучреждении

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Иллюстрация. Фото: Facebook

В Николаевской области погиб военнослужащий срочной службы, который получил огнестрельное ранение головы. Основная версия трагедии – самоубийство.

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Николаевской области, сообщение о госпитализации 22-летнего срочника с огнестрельным ранением головы поступило в полицию ночью 8 июля.

Потерпевший был доставлен в больницу из воинской части, расположенной в Вознесенском районе, и вскоре скончался в медицинском учреждении.

"Известно, что парень заступил на суточное дежурство с автоматическим оружием. Основная версия трагедии – самоубийство, причины и другие обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи. Тело военного направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Процессуальное руководство по делу осуществляет военная прокуратура.

Ранее в Полтавской области в воинской части погиб солдат. 25-летний контрактник скончался от огнестрельного ранения.

Напомним, исполняющий обязанности главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта 2018 года. Он выстрелил себе в грудь из пистолета Макарова со спиленным номером. После выстрела он оставался жив, находившиеся дома близкие вызвали неотложку, которая доставила Владислава в больницу скорой медицинской помощи. Несмотря на все усилия врачей, в больнице пострадавший скончался. Перед смертью он общался с медиками, но не сообщил причину своего поступка. У Владислава Волошина остались жена и двое малолетних детей.

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Тег солдат, самоубийство, николаевская область, застрелился, военный

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