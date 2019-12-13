Под носом у родителей: в Николаеве мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика

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Для супругов из Николаева поход в гости закончился изнасилованием их шестилетнего сына. Над ребенком поиздевался взрослый мужчина.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел около 19:00 12 декабря в Заводском районе. Выяснилось, что родители мальчика пришли в гости к семье педофила и вместе отдыхали. 31-летний мужчина воспользовался моментом забрал ребенка из поля зрения взрослых, а потом изнасиловал малыша.

Мальчик все рассказал родителям, и те вызвали полицию. Злоумышленник сбежал, но его вскоре нашли на работе. Мужчина работал неподалеку, охранником на стройке.

"Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины. Задержанному инкриминируют ч. 4 ст. 153 УК "Сексуальное насилие"", - рассказали в полиции и отметили, что насильнику грозит от пяти до десяти лет за решеткой.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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