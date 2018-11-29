Под Полтавой автомобиль слетел в кювет: погиб мужчина

Сегодня, 10:13

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

Фото: ГУНП в Полтавской области
Фото: ГУНП в Полтавской области

Под Полтавой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Погиб водитель, сообщили в пресс-службе ГУНП Полтавской области.

ДТП произошло 28 ноября около 22:30 на трассе Полтава – Котельва у села Нестеренки. Как выяснилось, за рулем микроавтобуса Renault Trafic находился мужчина 1964 года рождения. Водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет, где и перевернулся. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Напомним, в городе Сватово Луганской области на автомобильном мосту через реку Красна грузовик столкнулся с легковушками, погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
ДТП, Полтава, кювет, Полтавская область, автомобиль, микроавтобус

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