Под Полтавой автомобиль слетел в кювет: погиб мужчина

Под Полтавой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Погиб водитель, сообщили в пресс-службе ГУНП Полтавской области.

ДТП произошло 28 ноября около 22:30 на трассе Полтава – Котельва у села Нестеренки. Как выяснилось, за рулем микроавтобуса Renault Trafic находился мужчина 1964 года рождения. Водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет, где и перевернулся. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Напомним, в городе Сватово Луганской области на автомобильном мосту через реку Красна грузовик столкнулся с легковушками, погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.