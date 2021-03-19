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Под Полтавой мужчина забрался на крышу школы, чтобы "быстрее" попасть домой (фото)

19 марта, 20:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

О странном поступке мужчины сообщили местные жители

В Полтавской области в городе Лубны 34-летний мужчина вылез на крышу местной школы, чтобы как можно быстрее "телепортироваться" домой.

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Об этом в Facebook написал пресс-секретарь полиции области Юрий Сулаев.

По его словам, о странном поступке мужчины сообщили местные жители. Чтобы уговорить его спуститься ушло несколько минут.

"Полицейским, спасателям и медикам, которые сразу приехали на место инцидента, удалось убедить мужчину спуститься по пожарной лестнице с крыши на землю", – написал Сулаев.

Фото: "Нацполиция"
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Фото: "Нацполиция"

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Мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок он объяснил тем, что хотел попробовать как можно быстрее "телепортироваться" домой.

"На этот раз "телепортацию" успешно выполнили работники полиции, которые доставили мужчину домой. Но могло быть и по-другому", – добавил Сулаев.

Ранее мы писали, что в Одессе полиция задержала 37-летнего мужчину, который сообщил о минировании автостоянки.

Также мы писали, что в Одессе первоклассница "заминировала" школу. Девочка объяснила, что очень хотела поскорее уйти домой и поиграть с котиком.

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Полтава алкоголь полиция местные жители
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