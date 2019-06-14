Под Полтавой столкнулись два внедорожника

Автомобили двигались по дороге во встречном направлении

Фото: depo.ua

Под Полтавой произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщило Depo.Полтава.

По информации источника, сегодня, 14 июня, около двух часов дня на автодороге "Киев – Харьков" близ Полтавы столкнулись автомобили Renault Duster и SsangYong Korando.

По словам свидетелей, внедорожники двигались во встречном направлении. На место происшествия прибыли медики и сотрудники патрульной полиции. Пресс-секретарь патрульной полиции Полтавщины Наталья Ширипова рассказала, что в результате ДТП пострадал водитель Renault Duster. Его госпитализировали в больницу на карете скорой помощи.

Из-за происшествия на автодороге "Киев – Харьков" образовалась пробка. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее под Киевом разбился грузовик, перевозивший коров. В результате которого погибли два человека. Водитель авто въехал в электроопору.

Кроме этого, мы писали, что в Киевской области на 142 км трассы Киев – Одесса близ села Юрковка Ставищенского района произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Все они доставлены в местную больницу.

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