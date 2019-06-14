Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Под Полтавой столкнулись два внедорожника

14 июня, 15:40

Автомобили двигались по дороге во встречном направлении

Фото: depo.ua

Под Полтавой произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщило Depo.Полтава.

По информации источника, сегодня, 14 июня, около двух часов дня на автодороге "Киев – Харьков" близ Полтавы столкнулись автомобили Renault Duster и SsangYong Korando.

По словам свидетелей, внедорожники двигались во встречном направлении. На место происшествия прибыли медики и сотрудники патрульной полиции. Пресс-секретарь патрульной полиции Полтавщины Наталья Ширипова рассказала, что в результате ДТП пострадал водитель Renault Duster. Его госпитализировали в больницу на карете скорой помощи.

Из-за происшествия на автодороге "Киев – Харьков"  образовалась пробка. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее под Киевом разбился грузовик, перевозивший коров. В результате которого погибли два человека. Водитель авто въехал в электроопору.

Кроме этого, мы писали, что в Киевской области на 142 км трассы Киев – Одесса близ села Юрковка Ставищенского района произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Все они доставлены в местную больницу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, столкновение, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость " Под Полтавой столкнулись два внедорожника". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

depo.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Польше скончалась четвертая жертва ДТП с украинцами

Сегодня, 14:54

В больнице умер 19-летний пострадавший

В Кривом Роге маршрутка врезалась в грузовик: пострадали четыре человека

Сегодня, 14:46

Причины инцидента пока неизвестны

ДТП с грузовиками в Харьковской области: погиб водитель

Сегодня, 14:20

Полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства

Гибель украинцев в ДТП в Польше: МИД Украины сообщил подробности

Сегодня, 12:45

Все погибшие и пострадавший являются жителями одной деревни в Ровенской области

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Как определить, натуральный мед или нет?

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Зарплата железнодорожников: в "Укрзализныце" назвали сумму

УЕФА открыл дело в отношении матча Украина - Сербия

Профессор доказал, что люди живут в матрице

Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

12 июня, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

В Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата Шевченко

Как определить, натуральный мед или нет?

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь