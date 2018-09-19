Под Полтавой столкнулись Lexus и ВАЗ: есть пострадавшие

Сегодня, 15:32

ДТП произошло на трассе Киев – Харьков


Фото: ГУНП в Полтавской области

Фото: ГУНП в Полтавской области

Фото: ГУНП в Полтавской области

В Полтавской области столкнулись автомобили Lexus и ВАЗ, травмы получили два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 18 сентября на трассе Киев – Харьков в селе Супруновка. За рулем Lexus находилась 46-летняя жительница Полтавы, а водителем ВАЗ оказался 33-летний мужчина. В результате столкновения водителя ВАЗ и 12-летнюю пассажирку Lexus с травмами госпитализировали в больницу.

Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.  

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.                           

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
ДТП, ВАЗ, ребенок, Полтава, lexus, Полтавская область, пострадавшие

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: Киев оперативный

В Киеве в ДТП столкнулись пять автомобилей: один водитель в реанимации

Сегодня, 11:51

Авария с переворотом произошла на Антоновича

Харьков

Фото: promin.cv.ua

Под Харьковом обнаженную женщину сбила машина: появились подробности

Сегодня, 11:31

Копы пока не смогли выяснить обстоятельств этого ДТП
Загрузка...

Запорожье

Фото из открытых источников

Кража привела к ДТП: в Запорожской области двое парней на мопеде врезались в иномарку

Сегодня, 11:19

В результате аварии один человек погиб, второй - оказался в больнице

Происшествия

На Нивках сбили бабушку, перебегавшую дорогу за 10 метров до перехода

Сегодня, 09:58

Женщина получила несколько переломов
Загрузка...