Под Полтавой столкнулись Lexus и ВАЗ: есть пострадавшие

В Полтавской области столкнулись автомобили Lexus и ВАЗ, травмы получили два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 18 сентября на трассе Киев – Харьков в селе Супруновка. За рулем Lexus находилась 46-летняя жительница Полтавы, а водителем ВАЗ оказался 33-летний мужчина. В результате столкновения водителя ВАЗ и 12-летнюю пассажирку Lexus с травмами госпитализировали в больницу.

Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.