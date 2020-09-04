Под Полтавой вспыхнул масштабный пожар на свалке: огонь подбирается к городу (видео)

На территории городской свалки твердых бытовых отходов, которая находится вблизи села Макуховка под Полтавой, произошел крупный пожар. Огонь пытаются потушить еще со вчера, 3 сентября.
По данным спасателей, пламя охватило свалку вчера в 15:15. На место сразу же отправили пожарных.
Но, как сообщает PavlovskyNews, огонь не могут потушить уже сутки.
Также отмечается, что огонь настолько мощный, что существует угроза его распространения на жилые кварталы. Сейчас там пылает минимум 2 га территории, а тушить его мешает задымление.
Напомним, 2 сентября в Харьковской области произошел масштабный пожар – пламя охватило лес между поселками Клугино-Башкировка и Кочеток в Чугуевском районе. Затем огонь распространился на села Гряниковка и Горобовка. По словам очевидцев, огонь поднялся на высоту 11-этажного дома.
Кроме того пожары охватили и Луганскую область – пламя охватило сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Огонь распространялся в сторону нескольких населенных пунктов.
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