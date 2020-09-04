Под Полтавой вспыхнул масштабный пожар на свалке: огонь подбирается к городу (видео)

Спасатели борются с огнем почти сутки

На территории городской свалки твердых бытовых отходов, которая находится вблизи села Макуховка под Полтавой, произошел крупный пожар. Огонь пытаются потушить еще со вчера, 3 сентября.

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По данным спасателей, пламя охватило свалку вчера в 15:15. На место сразу же отправили пожарных.

Но, как сообщает PavlovskyNews, огонь не могут потушить уже сутки.

Видео: PavlovskyNews

Также отмечается, что огонь настолько мощный, что существует угроза его распространения на жилые кварталы. Сейчас там пылает минимум 2 га территории, а тушить его мешает задымление.

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Напомним, 2 сентября в Харьковской области произошел масштабный пожар – пламя охватило лес между поселками Клугино-Башкировка и Кочеток в Чугуевском районе. Затем огонь распространился на села Гряниковка и Горобовка. По словам очевидцев, огонь поднялся на высоту 11-этажного дома.

Кроме того пожары охватили и Луганскую область – пламя охватило сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Огонь распространялся в сторону нескольких населенных пунктов.

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