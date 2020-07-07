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В Полтавской области взорвали авто "Укрпочты": похищены более 2,7 миллионов гривен (фото)

7 июля, 13:26

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В области ввели план "Перехват"

В Полтавской области произошло крупное ограбление – неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и украли из него более 2,7 миллионов гривен.

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Как рассказали в пресс-службе местной полиции, разбойное нападение случилось около 10:00 7 июля вблизи села Тишки Лубенского района. Кроме денег, разбойники забрали и табельный пистолет охранника.

"В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения", – рассказали в полиции.

Об этом инциденте рассказали и в Офисе генерального прокурора. По их данным, водитель взорванного авто сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Кроме того, в Полтавской области введен план "Перехват".

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За расследование нападения уже взялась прокуратура. Сейчас все обстоятельства преступления выясняются.

"Прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту разбойного нападения на служебный автомобиль "Укрпочты" и покушения на умышленное убийство работников предприятия", – добавили в Офисе прокурора.

Напомним, недавно в Харьковской области задержали участников банды, которые на протяжении семи лет совершали вооруженные разбойные нападения на инкассаторов. Сумма их добычи оценивается как минимум в 15 млн гривен.

А под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

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