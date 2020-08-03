Под Сумами известный фотограф изнасиловал девятилетнюю девочку

В Сумской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки.
Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, в полицию обратилась мать пострадавшей. Выяснилось, что девочка познакомилась с мужчиной в соцсети. Несколько дней они переписывались, а накануне договорились о встрече.
При этом мужчина настаивал, чтобы девочка ничего не рассказывала родителям. В пятницу, 31 июля, подозреваемый приехал за ней на собственном авто и пообещал свозить в ресторан, однако отвез ее на съемную квартиру. Там он совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование.
Более того, подозреваемый продолжил писать девушке, договариваясь о следующей встрече, на которую он просил привести подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей, которые оперативно установили личность мужчины. Его задержали в воскресенье, 2 августа.
"Установлено, что мужчина проживает в Полтавской области, ему 31 год и он известный фотограф", – рассказали в прокуратуре.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, правоохранители проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям. Задержанному уже сообщили о подозрении по двум статьям – "развращение малолетнего" и "совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица".
За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика.
Напомним, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.
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