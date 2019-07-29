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Под Сумами микроавтобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшие

Сегодня, 11:01

Микроавтобус врезался в полуприцеп грузовика, который находился на встречной полосе

/ Фото: Нацполиция

Под Сумами микроавтобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшие https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%8B Другие регионы Микроавтобус врезался в полуприцеп грузовика, который находился на встречной полосе

Под Сумами микроавтобус столкнулся с полуприцепом грузовика. В результате пострадал водитель микроавтобуса, сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Сумской области.

Инцидент произошел в селе Марьевка около 00:30. Об ДТП сообщили случайные свидетели.

Выяснилось, что автомобиль Renault Magnum с полуприцепом буксировал легковушку, которая до момента аварии съехала в кювет. Сам грузовик стоял на проезжей части. При этом ее полуприцеп частично находился на полосе встречного движения, и именно с ним столкнулся микроавтобус Mercedes.

Медики констатировали у водителя мини-автобуса многочисленные травмы головы, закрытый перелом плеча, травму живота и поясничной области. Мужчина сейчас находится в больнице. Другим участникам происшествия медики оказали помощь на месте, без дальнейшей госпитализации.

"На месте аварии работает спасательная и ремонтная техника, – комментирует событие Вадим Теличко, руководитель Сумского районного отдела полиции.Сейчас в Едрей внесены сведения о совершении уголовного преступления по ч.1 ст.286 УК Украины, проводятся необходимые первоочередные следственные (розыскные) действия для выяснения всех обстоятельств происшествия".

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Кроме этого, мы писали, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП .

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ДТП столкнулись сумская область

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