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Под Сумами "скорая" столкнулась с фурой: двое взрослых и ребенок в больнице

29 января, 16:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

У грузового авто лопнуло колесо

В Сумской области на Роменской трассе в ДТП попали грузовик и карета скорой помощи. В результате госпитализировали ребенка и двух взрослых.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Сумской области, пишет "Суспильне".

Водитель тяжеловоза рассказал, что в машине лопнуло колесо. Из-за этого он потерял управление и столкнулся с фурой. В грузовике, кроме водителя, никого не было.

/ Фото: Суспільне

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Ребенка и двух женщин, которые находились в медицинском авто, госпитализировали в больницу.

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По словам директора Недригайловской больницы Игоря Пономаренко, их авто с водителем направлялось в Сумы, чтобы забрать пациента из областной клинической больницы в их заведение.

"Водитель чувствует себя нормально, не нуждался в медицинской помощи. Сейчас он на месте аварии", – сказал он.

Напомним, в Николаеве водитель сбил патрульную и пытался убежать.

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Кроме того, в ДТП с микроавтобусом во Львовской области погибли два человека , еще четверо травмировано.

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ДТП скорая помощь сумская область
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