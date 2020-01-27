Под Уманью в ДТП погибли двое граждан России

Машина с россиянами на большой скорости врезалась в грузовик

/ Фото: Нацполиция

В Черкасской области, на трассе Киев – Одесса, недалеко от Умани, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – в грузовик на большой скорости врезался легковой Lexus, в котором находилось двое граждан России.

Как рассказал водитель грузовика Mercedes, он ехал в направлении Киева и не справился с управлением – его машину "затянуло" на левую сторону проезжей части, сообщает "Викка".

"Остановившись возле отбойника, дальнобойщик вышел и начал выставлять знаки аварийной остановки. В этот момент на большой скорости в его автоприцеп врезался Lexus", – говорится в сообщении.

В результате аварии двое россиян, 1980 и 2003 годов рождения, получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 3454 человека. Копы подчеркнули, что по сравнению с 2018 годом все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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