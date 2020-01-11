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Под Винницей ограбили отделение почты: украли посылки и скрылись

11 января, 15:44

Игорь Серов

Чтобы поймать грабителей, задействовали вооруженный спецназ

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

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В Могилев-Подольском Винницкой области налетчики ограбили одно из отделений крупнейшей почтовой компании. Как рассказала сайту "Сегодня" спикер винницкой облполиции Ирина Добровольская, ограбление произошло вечером в пятницу.

"Они ворвались в отделение, когда там были работники почты. Забрали посылки и скрылись на двух автомобилях. Был объявлен план "Перехват". Четырех злоумышленников задержали в Жмеринском районе благодаря усилиям спецподразделения КОРД и других полицейских", – рассказала нам Ирина Добровольская.

По ее словам, еще одного злоумышленника, на микроавтобусе, задержали непосредственно в Могилев-Подольском. Правоохранители сейчас выясняют, было ли это спонтанное ограбление или же налетчики охотились за чем-то конкретным. Также они подсчитывают стоимость украденных посылок.

Следствие уже выяснило, что четверо из налетчиков возрастом от 30 до 38 лет, они жители Винницы. Пятый – 41-летний житель Могилев-Подольского. Открыто уголовное производство по статье "Грабеж", фигурантам грозит до 6 лет тюрьмы.

По данным силовиков, нападения на отделения почты в Украине – не редкость. В прошлом году в одном из почтовых отделений Запорожьявооруженный налетчик вырвал из рук кассира деньги и попытался сбежать. Храбрая кассир бросилась за ним, была вызвана полиция. Мужчину поймали на плотине ДнепроГЭС.

А в Киеве весной прошлого года дерзко был ограблен пункт обмена валют. Подробности – в сюжете:

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Винница ограбление почта посылки полиция уголовное дело

Источник: Сегодня

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