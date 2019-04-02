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Под Винницей микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

Сегодня, 12:24

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

Фото: ГУНП в Винницкой области
Фото: ГУНП в Винницкой области.
Под Винницей микроавтобус насмерть сбил велосипедиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/32a/254/5ca32a254621f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/32a/254/5ca32a254621f.jpg Другие регионы От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

Под Винницей произошло смертельное ДТП. Микроавтобус сбил велосипедиста, который пытался переехать дорогу в запрещенном месте, сообщили в пресс-службе полиции в Винницкой области.

ДТП произошло около 21:00 1 апреля у села Писаревка. За рулем Volkswagen находился 24-летний житель Томашпольского района. Под колеса автомобиля попал 27-летний мужчина. Как выяснилось, велосипедист пытался переехать дорогу в неустановленном месте. От полученных травм житель Винницкого района скончался на месте аварии.

Фото: ГУНП в Винницкой области

"По факту дорожно-транспортного происшествия открыто производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – рассказали в полиции и отметили, что водителю микроавтобуса грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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