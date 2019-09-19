Под Винницей отец-уголовник изнасиловал 12-летнюю дочь

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В Винницком районе произошел вопиющий случай – мужчина изнасиловал родную 12-летнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Об изнасиловании ребенка копам 18 сентября сообщила мать девочки. Отец поиздевался над ребенком на чердаке собственного дома. На место преступления приехала следственно-оперативная группа и изъяла вещественные доказательства. Пострадавшую девочку осмотрел врач, который подтвердил факт изнасилования.

Сейчас 38-летнего горе-отца задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение преступления.

Кроме того, по данным копов, ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и наркопреступления.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Законопроект устанавливал, что за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников должны были наказывать также принудительной химической кастрацией. Осужденным должны были вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность.

Принятый документ вызвал волну негодования у экспертов. Говорилось, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечалось, что не все подобные преступники больны педофилией.

Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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