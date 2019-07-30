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Под Винницей поезд насмерть сбил пенсионера

Сегодня, 11:38

От полученных травм мужчина скончался на месте

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

Под Винницей поезд насмерть сбил пенсионера https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4 Другие регионы От полученных травм мужчина скончался на месте

Под Винницей вчера вечером произошло смертельное ДТП – под колесами пассажирского поезда погиб 66-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Жуткая авария произошла на железнодорожной станции "Десенка" у села Сосенка. Мужчина попал под колеса пассажирского поезда сообщением Казатин-Жмеринка. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте, он оказался местным жителем.     

"Полицией начато следствие по ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта)", – рассказали в полиции.

На данный момент все обстоятельства гибели мужчины устанавливают полицейские. В "Укрзализныци" жуткую аварию пока что никак не комментировали.

Ранее мы сообщали, что в Украине начнут ограждать железнодорожные пути. Такие новые нормы призваны повысить безопасность людей возле железнодорожных путей. По подсчетам экспертов, это позволит на 30% уменьшить аварии и несчастные случаи на путях.

Также мы писали, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

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