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Под Винницей простились с погибшим на Донбассе бойцом: воину было 24 года (фото)

15 мая, 15:48

Руслан Ровик

Командир солдата рассказал об обстоятельствах его гибели

В Винницкой области простились с погибшим на Донбассе Александром Карпиком – в последний путь его провели в селе Буды.

Как сообщает местное издание "33-й канал", тело воина сопровождал командир его подразделения, который рассказал об обстоятельствах гибели 24-летнего солдата.

"Подразделение Александра занималось оборудованием позиции на взводном опорном пункте, около 18:00 прозвучал выстрел вражеского снайпера, он попал ниже броника, прямо в пах", - объяснил он.

По словам командира, раненого бойца сразу же отвезли в больницу Старобельска, но врачи не смогли спасти его жизнь – была перебита артерия, и слишком большая кровопотеря.

Колонну с телом погибшего воина сначала встретили жители и ветераны в городе Ладыжин, позже она проехала через Тростянец.

"Жители села Буды встретили Героя на коленях, вся дорога была в цветах. На родном дворе мать встретила сына", - рассказали местные жители.

Смертельное ранение боец получил под Катериновкой, в Луганской области. Воин служил в рядах Вооруженных сил Украины четыре года и был в составе 30-й бригады.

О том, как украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков, смотрите на видео:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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