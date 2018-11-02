Под Винницей столкнулись рейсовый автобус и легковушка: есть пострадавшие

Под Винницей столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ" и рейсовый автобус, который двигался по маршруту "Комаров – Винница". Пострадали три человека, сообщает пресс-служба полиции области.

ДТП произошло сегодня около 9:00 утра недалеко от села Комаров. По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии пострадали водитель легковушки и двое его пассажирок, их госпитализировали в больницу. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

"По данному факту следственным отделением полиции будет открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – отметили в полиции.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.