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Под Винницей во время похоронной процессии катафалк попал в ДТП

12 июля, 12:29

Инцидент случился когда другие автомобили хотели обогнать катафалк

В Винницком районе произошло ДТП с участием катафалка во время похоронной процессии. Траурный кортеж в то время проезжал около места, где несколько дней назад в ДТП попал 34-летний житель Винницы, которого хоронили. Об этом сообщил 20 minut.ua.

Происшествие случилось возле села Комаров и Вороновица. Два автомобиля пытались обогнать ходу людей. Свидетели рассказали, что в результате обгона занесло автомобиль катафалк, который столкнулся с Volkswagen. По фото видно, что в результате инцидента похоронная процессия остановилась. В отделе коммуникации полиции Винницкой области сообщили, что пострадавших не было.

Напомним, в Николаевской области на трассе столкнулись легковушки Opel и ВАЗ-2105. За рулем одной из них находился 10-летний мальчик, он погиб. ДТП произошло 11 июня в 8:55 на автодороге "Ольшанское-Николаев" вблизи поселка Ольшанское Николаевского района. 30-летнего пассажира легковушки, отца погибшего, и водителя Opel госпитализировали.

Кроме того, в Ивано-Франсковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей, сообщили в пресс-службе полиции области. Смертельное ДТП произошло около 21:15 10 июля на автодороге Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга", в селе Княжолука.


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Тег ДТП, похороны, катафалк, Винницкая область

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