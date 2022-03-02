Под завалами ищут жертв. В Житомире после авиаудара погибли трое взрослых и ребенок

В Житомире несколько бомб российских оккупантов попали в гражданские дома – под завалами ищут погибших

В Житомире разбирают завалы после авиаудара / Фото: Коллаж: Сегодня

В Житомире российские оккупанты обстреляли частный сектор, повреждены 10 жилых домов. По предварительной информации, погибли четыре человека, из них один ребенок. Еще трое пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС и советник главы МВД Антон Геращенко.

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Фото ГСЧС

По данным пресс-службы, в трех из десяти домов после авиаудара начался пожар, повреждены окна в здании городской больницы. Под завалами поврежденных частных жилых домов, вероятно, находятся люди.

Фото ГСЧС

Сейчас на месте работают 95 спасателей и 14 ед. техники ГСЧС.

По данным Геращенко, по состоянию на 00:25 было четверо жертв, в том числе ребенок.

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Фото ГСЧС

"Ракетчики или летчики промахнулись и попали не по военной базе, а по жилым домам – частному сектору", - уточнил он.

Как известно, удар был нанесен крылатой ракетой "Калибр" по базе 95-й Бригады в Житомире. Но, как всегда, досталось и мирному населению.

Ситуация в Житомире

Оккупанты, вторгшиеся в Украину ночью против 24 февраля, выпустили по Житомиру ракету из российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Через полчаса она упала в районе аэропорта.

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Военное время требует более решительных действий, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. Мэр Житомирского городского совета заявил о приказе, что позволяет наказывать грабителей прямо на месте. Причем по мародерам можно открывать огонь.