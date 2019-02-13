Под Житомиром автомобиль насмерть сбил мужчину

От полученных травм 55-летний мужчина скончался в больнице

Фото из открытых источников.

Под Житомиром автомобиль насмерть сбил мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg 2019-02-13T11:21:00+02:00 Другие регионы От полученных травм 55-летний мужчина скончался в больнице

Под Житомиром автомобиль "ГАЗ" сбил 55-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 12 февраля на 9 километре трассы Житомир-Сквира вблизи села Станишевка. За рулем "ГАЗ" находился 53-летний житель Житомирского района. Под колеса автомобиля попал 55-летний житель района, который находился на проезжей части дороги.

В результате наезда пешеход получил травмы. Его госпитализировали в реанимационное отделение Житомирской больницы, но через несколько часов мужчина умер.

"Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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