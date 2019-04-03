Под Житомиром дирекция дома-интерната использовала воспитанников на тяжелых работах

Инвалидов начальство интерната использовало для погрузки леса, песка и других работ

Фото: Facebook.

Под Житомиром дирекция дома-интерната использовала воспитанников на тяжелых работах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d8b/2a8/5c7d8b2a8ea83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d8b/2a8/5c7d8b2a8ea83.jpg 2019-04-03T14:06:06+03:00 Другие регионы Инвалидов начальство интерната использовало для погрузки леса, песка и других работ

В Житомирской области директора дома-интерната, его дочь и зятя будут судить за эксплуатацию воспитанников – людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как выяснилось, руководство учреждения неоднократно, в течение долгого времени, эксплуатировали воспитанников интерната. В частности, подопечных 1983, 1988, 1992 и 1994 годов рождения глава интерната "передавал" своей дочери и зятю, который развозили их по разным объектам для выполнения физически тяжелых работ.

В частности, их использовали для разгрузки мешков с луком, погрузки древесины в лесу, разбрасывания чернозема на приусадебных участках, носили песок и строительные материалы, выполняли работы по ремонту помещений и квартиры зятя директора интерната.

Обвинительный акт в отношении подозреваемых по статье "торговля людьми по предварительному сговору, должностным лицом с использованием служебного положения, от которой пострадавшие были в материальной и иной зависимости" был направлен в суд. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области открыли 5000 вакансий для людей с инвалидностью. В Харьковском центре занятости рассказали о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Зарплату кандидатам предлагают разную, но конкурентную: швеям, например, обещают платить 10 000 гривен, токарям, слесарям и графическим дизайнерам – по 12 000 гривен, а у программистов зарплата может достигать и 25 000 гривен.

Ранее в Днепре стартовали курсы самообороны для людей с ограниченными физическими возможностями. Их цель — научить горожан с инвалидностью защищаться от нападения на улице, давая отпор ворам и недоброжелателям.

Люди с инвалидностью ежедневно сталкиваются со множеством проблем, отсутствием удобной инфраструктуры, непониманием со стороны власти и даже осуждением обычных прохожих – признали в Кабмине. При этом количество людей с инвалидностью составляет около 6% от численности всего населения.

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