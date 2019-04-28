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Под Житомиром мощный град с дождем остановили движение: впечатляющее видео

28 апреля, 18:04

Осадки были настолько сильными, что водителям пришлось остановиться на обочине и переждать грозу

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Facebook

В Коростенском районе Житомирской области 28 апреля прошла сильная гроза с градом и дождем. Осадки были настолько сильными, что водителям пришлось остановиться у обочины, пережидая ливень, чтобы не попасть в аварию.

Как сообщает "Апостроф", очевидцы, попавшие в эпицентр стихии, сняли происходящее на видео. По словам шоферов, движение на трассе было серьезно затруднено и многие водители предпочли остановить машины.

Стоит отметить, что ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании, которое с 29 апреля придет в большую часть областей Украины. Также ожидаются ветер и осадки, а местами - грозы.

Напомним, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления во второй половине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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Тег дождь, гроза, град, житомирская область

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