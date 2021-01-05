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Под Житомиром пьяный водитель сбил подростков, один погиб (фото)

5 января, 13:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемого уже задержали

В пгт Белокоровичи Житомирской области автомобиль сбил двух детей, в результате чего 10-летний мальчик погиб, а 15-летний подросток попал в больницу.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 4 января около 22:20 на улице Гагарина. Водитель Fiat Doblo Maxi, двигаясь в направлении выезда из населенного пункта, в темноте на неосвещенном участке дороги наехал на подростков.

В результате 10-летний парень, житель пгт Белокоровичи, от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще один подросток, 15-летний местный житель, госпитализирован с предварительным диагнозом открытый перелом ноги.

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Водителя, 31-летнего жителя села Лопатичи, доставили в медицинское учреждение для освидетельствования на употребление алкоголя. У него отобраны образцы крови. По внешним признакам, мужчина находился в состоянии опьянения.

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На данный момент он задержан и дает показания. Транспортное средство изъято и назначается его экспертное исследование.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля погибли на месте.

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Также напомним, в Каменском водитель на смерть сбил пешехода и скрылся.

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ДТП дети жертва житомирская область
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