Под Житомиром пьяный военный выстрелил в ребенка: его будут судить

ЧП случилось 12 июля 2021 года. Мальчик до сих пор находится в больнице

Военный выстрелил в мальчика. Фото: коллаж "Сегодня"

В Житомирской области будут судить полковника ВСУ, который пьяным выстрелил в 10-летнего ребенка. По этому делу направили обвинительный акт в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследования.

Реклама

Что произошло?

ЧП случилось 12 июля 2021 года в Новограде-Волынском Житомирской области. Тогда офицер одной из воинских частей ВСУ отдыхал с другом и его 10-летним сыном.

В состоянии алкогольного опьянения военный решил показать мальчику боевой прием по обезоруживанию противника. В этот момент офицер случайно выстрелил в спину ребенку и пуля прошла навылет.

Мальчик до сих пор в больнице

После ЧП мальчик выжил, но получил тяжелые телесные повреждения. Отмечается, что ребенок до сих пор находится в больнице.

Реклама

Офицер признал свою вину

Военного сразу задержала полиция. Свою вину он признал.

Известно, что военнослужащий обвиняется в нарушении правил обращения с оружием, причинившем потерпевшему телесные повреждения (ч. 1 ст. 414 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд.

Что грозит военному?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде служебного ограничения на срок до 2 лет или содержания в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишение свободы сроком до 3 лет.

Реклама

Ранее мы писали: