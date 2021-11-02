Под Житомиром пьяный военный выстрелил в ребенка: его будут судить

В Житомирской области будут судить полковника ВСУ, который пьяным выстрелил в 10-летнего ребенка. По этому делу направили обвинительный акт в суд.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследования.
Что произошло?
ЧП случилось 12 июля 2021 года в Новограде-Волынском Житомирской области. Тогда офицер одной из воинских частей ВСУ отдыхал с другом и его 10-летним сыном.
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В состоянии алкогольного опьянения военный решил показать мальчику боевой прием по обезоруживанию противника. В этот момент офицер случайно выстрелил в спину ребенку и пуля прошла навылет.
Мальчик до сих пор в больнице
После ЧП мальчик выжил, но получил тяжелые телесные повреждения. Отмечается, что ребенок до сих пор находится в больнице.
Офицер признал свою вину
Военного сразу задержала полиция. Свою вину он признал.
Известно, что военнослужащий обвиняется в нарушении правил обращения с оружием, причинившем потерпевшему телесные повреждения (ч. 1 ст. 414 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд.
Что грозит военному?
Санкция статьи предусматривает наказание в виде служебного ограничения на срок до 2 лет или содержания в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишение свободы сроком до 3 лет.
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