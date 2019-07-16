Под Житомиром столкнулись две легковушки: пострадали женщина и ребенок

ДТП произошло утром на трассе Житомир-Могилев-Подольский

Фото: ГУНП в Житомирской области.

В Житомирской области произошло жуткое ДТП с пострадавшими – столкнулись Volkswagen Сaddy и ВАЗ 2110.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, легковушки столкнулись сегодня около 7:00 на трассе Житомир-Могилев-Подольский, вблизи села Заричаны. По предварительным данным, оба авто двигались в сторону Бердичева. Volkswagen столкнулся с ВАЗ, который двигался впереди и намеревался осуществить маневр разворота.

В результате ДТП травмы получили пассажиры Volkswagen: молодая женщина и трехлетний мальчик. Пострадавших госпитализировали в областные лечебные учреждения.

"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия", – отметили в полиции.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Под Житомиром столкнулись две легковушки: пострадали женщина и ребенок". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"