Под Житомиром в жутком ДТП пострадали 24 человека: появились фото и видео

После столкновения с микроавтобусом легковушка вспыхнула

Под Житомиром столкнулись микроавтобус и легковушка. В ДТП травмы получили 24 человека, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла сегодня около 13:10 вблизи села Тетеровка Житомирского района. Сразу после столкновения легковушка BMW загорелась. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки.

"Погибших среди людей нет", – отметили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского районного отделения полиции, а также экстренные службы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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