В полицию сообщили о минировании бронетанкового завода под Житомиром

Соответствующее сообщение пришло на электронную почту предприятия

Фото: Сегодня

В полицию поступило сообщение о минировании Житомирского бронетанкового завода. Об этом сообщает сайт "DKS". В издании отметили, что сотрудники предприятия покинули территорию завода: руководство отпустило их домой.

Правоохранители отметили, что сообщение о возможном минировании поступило на электронный адрес бронетанкового завода. На месте происшествия сейчас работают специалисты, в том числе кинологи. На данный момент спецслужбы изучают ситуацию и исследуют территорию завода.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что полиция проверяла информацию оминировании здания КГГА на Крещатике. Тогда всех сотрудников и посетителей эвакуировали, а на место прибыли оперативники, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали. Все заседания в суде перенесли на другие дни.

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