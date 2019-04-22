Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В полицию сообщили о минировании бронетанкового завода под Житомиром

Сегодня, 16:21

Соответствующее сообщение пришло на электронную почту предприятия

Фото: Сегодня

В полицию поступило сообщение о минировании Житомирского бронетанкового завода. Об этом сообщает сайт "DKS". В издании отметили, что сотрудники предприятия покинули территорию завода: руководство отпустило их домой.

Правоохранители отметили, что сообщение о возможном минировании поступило на электронный адрес бронетанкового завода. На месте происшествия сейчас работают специалисты, в том числе кинологи. На данный момент спецслужбы изучают ситуацию и исследуют территорию завода.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что полиция проверяла информацию оминировании здания КГГА на Крещатике. Тогда всех сотрудников и посетителей эвакуировали, а на место прибыли оперативники, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.


Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали. Все заседания в суде перенесли на другие дни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег спасатели, минирование, заминировано

Вы сейчас просматриваете новость " В полицию сообщили о минировании бронетанкового завода под Житомиром". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волна "минирований" в Украине: копы назвали подозреваемых

Сегодня, 16:11

В сообщениях о "минировании" полиция подозревает боевиков с Донбасса

Волна минирований в Харькове: тысячи людей эвакуировали

Вчера, 20:59

Копы, взрывотехники и кинологи за день проверили тысячи квадратных метров недвижимости

На Донбассе "заминировали" избирательный участок

Вчера, 16:26

С "заминированного" участка в Волновахе проводилась эвакуация

В Днепропетровской области пьяный мужчина сообщил о минировании участка

Вчера, 10:11

На выходе из кабинки мужчина бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Странные частицы продолжают «вылетать» из антарктического льда

Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли

Элизабет Тейлор: секреты красоты знаменитой актрисы

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Виталий Кличко попросил у Зеленского денег и справедливости

Он был героем, а сейчас его бьют в тюрьме. Шесть лет Писториуса

Крымский мост разрушается: от опоры отвалился кусок. Видео

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Вчера, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Самый полезный овощ для людей старше 40 лет

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Золотая молодежь: звезды РФ, которые выросли в богатых семьях