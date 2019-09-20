Подарить шанс маленьким украинцам: Полтавская областная детская больница получила новую "скорую" от Фонда Рината Ахметова

В автомобиле можно проводить весь комплекс лечебных мероприятий, аналогичных стационарному отделению, отметила главврач

/ Фото: fdu.org.ua

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Оборудование неонатального автомобиля скорой помощи от Фонда Рината Ахметова позволяет предоставлять маленьким пациентам экстренную помощь, вплоть до реанимационных действий. Об этом рассказала Нина Козяр, исполняющая обязанности главного врача Полтавской областной детской клинической больницы.

По ее словам, новая "скорая" произвела большое впечатление на полтавских медиков, по достоинству оценивших ее возможности.

"В автомобиле можно проводить весь комплекс лечебных мероприятий, аналогичных стационарному отделению. Это реанимация на колесах, оборудование которой обеспечивает решение основных проблем новорожденных. Мы искренне благодарим президента Украины и Рината Ахметова за такой подарок. Очень приятный и очень нужный!" – сказала Нина Козяр.

Фонд Рината Ахметова в рамках третьего этапа проекта "200 скорых для Украины" передал Полтавской областной клинической больнице неонатальный автомобиль экстренной медпомощи типа С на базе Citroen Jumper. Он предназначен для транспортировки недоношенных и новорожденных детей. Потому и оборудован салон особенной и уникальной спецтехникой.

Так, здесь установлен инкубатор, к которому подключен специальный аппарат для искусственной вентиляции легких совсем крошечных малышей. Разработанный итальянскими специалистами, он считается лучшим в своей области.

Сам же инкубатор произведен в Германии. Чтобы ребенок не травмировался, можно регулировать высоту и угол наклона этой "капсулы жизни".

"Внутри предусмотрен температурный контроль, специальные датчики защищают малыша от перегрева. Также есть подсветка. Сверху установлен современный монитор с функцией капнографии, которая помогает определить уровень углекислого газа при выдохе ребеночка. И при необходимости автоматически отрегулировать поступление кислорода в инкубатор. Специальная система амортизации гасит нежелательную тряску и колебания при движении автомобиля по неровной местности", – рассказывает специалист по медицинскому оборудованию Антон Фабиш.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется с 9 июля по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова, и полностью финансируется из его средств. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

Третий этап проекта состоялся 17 сентября в Киеве. В ходе торжественной церемонии под стенами украинского парламента медицинским учреждениям из 15 регионов страны были переданы 20 современных автомобилей скорой помощи. Среди них – три уникальных автомобиля скорой помощи на базе внедорожника Toyota Land Cruiser и три реанимации на колесах. А также 14 неонатальных "скорых", которые позволяют спасать жизни грудных детей прямо в дороге.

За три этапа проекта Фонд передал украинским медучреждениям 77 современных скорых. Еще 123 автомобиля отправятся в регионы до конца 2019 года.

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