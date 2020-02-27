Подозрение на коронавирус: в Сумах в больницу попали китаянка и ее парень

В Сумах гражданку Китая, в котором бушует смертельно опасный коронавирус, и ее парня госпитализировали для проверки на наличие болезни. Об этом сообщает UA: Сумы.

"24 февраля 2020 прибыла в город Сумы студентка Сумского национального аграрного университета. С целью прохождения карантина, ей предложено находиться в боксированной палате инфекционного отделения 4 городской клинической больницы. Проявлений болезни нет, она просто находится под наблюдением врачей", – рассказал начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов.

Он добавил, что девушка здорова, но ближайших 14 дней она проведет на карантине. Китаянка приехала из Китая, но не из охваченного болезнью города.

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"Она имеет на руках справку о том, что может покинуть пределы этой провинции, и дополнительно прошла санитарный коридор в Мюнхене, и в Борисполе", – отметил Кравцов.

Кроме девушки, в больницу попал и ее парень. Из-за этой ситуации в Сумах собрали временную чрезвычайную противоэпидемическую комиссию, чтобы обсудить вопросы противодействия распространению коронавируса.

Напомним, ранее глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что первоначальный источник эпидемии нового коронавируса мог быть не в Китае.

Также мы писали, что у туристов из Италии, которых госпитализировали после проверки на границе в Закарпатской области, не обнаружили коронавируса и отпустили домой.

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