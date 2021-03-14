Подозреваемого в убийстве девочки в Херсонской области задержали

Подозреваемого в убийстве семилетней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу. Задержанному 52 года.
Об этом в Facebook сообщила представитель Офиса генпрокурора Юлия Усенко.
"Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонщины подозреваемого установили по горячим следам – через двое суток после обнаружения тела ребенка", – написала она.
Начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин в комментарии для "Сегодня" сообщил, что суд арестовал подозреваемого в убийстве Маши Борисовой.
"Он, подозреваемый, друг отца девочки. Является подозреваемым в убийстве и изнасиловании", – сообщил нам Александр Прокудин.
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В то же время в комментариях к посту представителя Офиса генпрокурора пользователи соцсетей высказывают сомнения, что задержан истинный убийца.
Ранее сообщалось, что правоохранители закончили экспертизу в деле о гибели Марии Борисовой. Результаты подтвердили, что семилетнюю девочку изнасиловали и задушили.
Также мы писали, что правоохранители проверяют несколько потенциальных подозреваемых в убийстве семилетней Марии Борисовой.
А еще передавали, как живет село Счастливое после убийства девочки.
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