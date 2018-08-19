Подробности страшного ДТП в Сумах: девушку-патрульную вырезали из авто (видео 18+)

Стали известны подробности ДТП с полицейским "Приусом" в Сумах. По последним данным пострадали 5 человек.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвира Биганова, информация о столкновении автомобиля патрульного Toyota Prius и автомобиля Audi на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская поступило на спецлинию "102" в 14.49.

"По предварительным данным, служебный автомобиль патрульных ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом в то время, как по Перекопской ехала Audi в сторону улицы Герасима Кондратьева. На перекрестке улиц произошло столкновение. Audi ударила полицейское авто в бок, в результате чего автомобиль патрульных вылетел на тротуар и перевернулся, сбив группу пешеходов", – сообщила Биганова.

По предварительным данным, в аварии пострадали девушка-патрульная и четыре пешехода, которые находились возле пешеходного перехода.

"Девушку-патрульную из служебного автомобиля спецсредствами вырезали спасатели", – уточнила Биганова.

В свою очередь пресс-секретарь патрульной полиции г. Сумы Олег Сологуб сообщил УНИАН, что сегодня около 14.50 экипаж патрульной полиции получил сообщение о разбойном нападении.

"Следуя отрабатывать сообщение, по предварительным данным, на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская водитель автомобиля Audi A4, который двигался на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю патрульной полиции, который двигался с включенным специальным звуковым сигналом и проблесковыми маячками синего и красного цвета, после чего произошло столкновение автомобилей. Далее, по инерции, автомобиль Toyota Prius отбросило на обочину, где он совершил наезд на пешеходов", – сказал Сологуб.

Он отметил, что в результате ДТП телесные повреждения получили пять человек, среди которых работник патрульной полиции.

По словам очевидцев, Audi ехал на зеленый сигнал светофора, а патрульный автомобиль, чтобы не останавливаться на красный, метров за 15 до перекрестка включил сирену, и водитель Audi не успел остановиться и ударил Toyota Prius.

Видео с места происшествия очевидцы выкладывают в соцсетях. На одном из них видно, как через несколько минут после ДТП на тротуаре лежат четыре человека.

Оба автомобиля получили значительные механические повреждения. Между тем движение на ул. Петропавловская перекрыто, транспорт направляют в объезд по ул. Г. Кондратьева.

По сообщению коммунального предприятия Сумского горсовета "Электроавтотранс", на время оформления аварии работниками патрульной полиции троллейбусы №3 и №4 приостановили движение. В то же время в эфире телеканала "UA: Сумы" сообщили, что в результате ДТП травмированы шесть человек.

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