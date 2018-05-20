Подросток в Полтавской области нашел старый патрон и был ранен

Сегодня, 13:51

Из-за неосторожного обращения с боеприпасом мальчик получил ожоги лица и шеи, он госпитализирован

Фото:timeskz.kz
Фото:timeskz.kz

В Полтавской области в селе Ватажково подросток 2004 года рождения нашел в лесу боеприпас и из-за неосторожного обращения с ним получил ожоги лица и шеи. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА, передает УНН.

"В лесу, вблизи с. Ватажково Полтавского района, местный житель, несовершеннолетний П. 2004 года рождения, нашел боеприпас стрелкового оружия времен прошлых войн и в результате неосторожного обращения с ним получил ожоги лица и шеи I-II степени", – говорится в сообщении.

Подростка госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу г. Полтавы. Состояние его здоровья оценивается как средней тяжести.

Как сообщалось, в селе Берестовая Артемовского района Донецкой области на взрывоопасном предмете подорвались 9 детей.

Ранее вселе Куриловка Харьковской области 14-летний парень нашел на улице металлический предмет, внешне похожий на патрон времен Второй Мировой войны, и принес его домой, где пытался разобрать. В результате произошел взрыв. Пострадавшего с непроникающим осколочным ранением живота, грудной клетки и руки доставили в отделение Купянской центральной реанимационной больницы.

Кроме того, в селе Тронка Березанского района Николаевской области 15-летний парень пытался разобрать снаряд, который взорвался у него в руках.
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