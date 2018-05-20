Подросток в Полтавской области нашел старый патрон и был ранен

Из-за неосторожного обращения с боеприпасом мальчик получил ожоги лица и шеи, он госпитализирован

В Полтавской области в селе Ватажково подросток 2004 года рождения нашел в лесу боеприпас и из-за неосторожного обращения с ним получил ожоги лица и шеи. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА, передает УНН.

"В лесу, вблизи с. Ватажково Полтавского района, местный житель, несовершеннолетний П. 2004 года рождения, нашел боеприпас стрелкового оружия времен прошлых войн и в результате неосторожного обращения с ним получил ожоги лица и шеи I-II степени", – говорится в сообщении.

Подростка госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу г. Полтавы. Состояние его здоровья оценивается как средней тяжести.

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