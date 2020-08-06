Подыскивал клиентов: в Хмельницком таксист подрабатывал сутенером

Ему грозит до семи лет тюрьмы

В Хмельницком правоохранители задержали водителя такси, который занимался сутенерством.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 37 летний местный житель не только выполнял роль сутенера, но и охранял девушек, а также подыскивал места для их встреч с клиентами. За это он забирал себе почти 40 процентов прибыли.

Мужчину задержали непосредственно в момент, когда он организовывал очередную встречу клиента с двумя барышнями, которые оказывали интимные услуги.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Ему грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить сутенеров, втянувших в проституцию 60 женщин. Фигуранты создали в центре столицы 12 притонов.

Также напомним, в Донецкой области копы "накрыли" банду сутенеров. За услуги клиенты рассчитывались заранее. Тариф составлял свыше 2000 гривен за час, в сумму была включена оплата аренды квартиры и трансфер. Из этих средств девушки получали 500 гривен.

Кроме того, в Запорожье копы "накрыли" бордель и задержали двоих сутенеров.

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