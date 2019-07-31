Автомобилем пользовался местный чиновник, однако Mercedes принадлежал не ему

Поджег автомобиля в Херсоне: стал известен владелец автомобиля https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5 2019-07-31T10:53:00+03:00 Другие регионы Автомобилем пользовался местный чиновник, однако Mercedes принадлежал не ему

Автомобилем, который вчера подожгли неизвестные в Херсоне, пользовался начальник Черноморского межрегионального управления "Укртрансбезпекы" Игорь Пастух. Об этом сообщает Мост ссылаясь на источники в соцсетях.

Однако, как сообщает ведомсто, подожженный автомобиль Mercedes принадлежит не чиновнику, а его куму Виталию Бургару.

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В своем комментарии Пастух подтвердил, что пользовался этим авто. Он говорит, что поджег связан с профессиональной деятельностью. В частности, конфликтом с одесскими предпринимателями, которым принадлежит одна из херсонских автостанций. Пастух считает, что эти предприниматели пытаются работать нелегально, а его служба мешает им это делать.

Напомним, ранее в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправки транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества .

Кроме этого, не так давно в Киеве неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Мужчина связал инцидент со своей профессиональной деятельностью. Егоров отметил, что спасатели и полиция приехали оперативно, но автомобиль спасти не удалось.

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