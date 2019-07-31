Поджег автомобиля в Херсоне: стал известен владелец автомобиля

Автомобилем, который вчера подожгли неизвестные в Херсоне, пользовался начальник Черноморского межрегионального управления "Укртрансбезпекы" Игорь Пастух. Об этом сообщает Мост ссылаясь на источники в соцсетях.
Однако, как сообщает ведомсто, подожженный автомобиль Mercedes принадлежит не чиновнику, а его куму Виталию Бургару.
В своем комментарии Пастух подтвердил, что пользовался этим авто. Он говорит, что поджег связан с профессиональной деятельностью. В частности, конфликтом с одесскими предпринимателями, которым принадлежит одна из херсонских автостанций. Пастух считает, что эти предприниматели пытаются работать нелегально, а его служба мешает им это делать.
Напомним, ранее в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправки транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества .
Кроме этого, не так давно в Киеве неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Мужчина связал инцидент со своей профессиональной деятельностью. Егоров отметил, что спасатели и полиция приехали оперативно, но автомобиль спасти не удалось.
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