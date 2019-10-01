Поджигатель церкви и рецидивист: стало известно, кто разрисовал могилы бойцов АТО на Черниговщине

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы

В Черниговской области провоохранители задержали мужчину, который надругался над могилами бойцов АТО в городе Мена.

"В ночь на 21 сентября неизвестный на центральном кладбище Мены зарисовал краской лица бойцов, погибших во время российско-украинской войны. Вскоре полицейские вышли на след правонарушителя", – сообщают в полиции.

Во время санкционированного обыска у подозреваемого изъяли одежду и нож со следами краски, также есть показания свидетелей, которые видели мужчину на кладбище в тот день.

Вандалом оказался житель Сновска, трижды судимый за нанесение тяжких телесных повреждений, покушение на убийство и поджог церкви.

В частных разговорах подозреваемый неоднократно высказывал пренебрежение к Революции Достоинства и Антитеррористической операции, погибших героев называл предателями.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по части 3 статьи 297 УКУ (надругательство над могилой). Ему грозит ограничение свободы до пяти лет или лишением свободы от четырех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.

Ранее в Сумах неизвестный надругался над могилами погибших украинских военных, которые воевали в Антитеррористической операции.

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Ранее в Новограде-Волынском на кладбище вандалы поиздевались над памятниками погибшим на Донбассе украинским военнослужащим, в том числе и над тремя могилами.

Ранее в Кременчуге Полтавской области неизвестные вандалы разбили мемориальные доски бойцу АТО и герою Небесной Сотни, установленные на стене школы.

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