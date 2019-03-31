Поджог участка в Борзне: имела место акция протеста

Поджигателю светит статья за хулиганство

Фото: Flickr

Поджог участка в Борзне: имела место акция протеста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/082/ce2/5ca082ce2cdc3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/082/ce2/5ca082ce2cdc3.jpg 2019-03-31T12:50:00+03:00 Другие регионы Поджигателю светит статья за хулиганство

В Черниговской области полицейские допрашивают мужчину, который на участке в пгт Борзна бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования.

Как сообщили в секторе коммуникаций ГУ ЧП области, во время инцидента никто не пострадал, процесс голосования не прекращался.

Согласно информации, нетрезвый избиратель пришел на участок в Борзнянском городском доме культуры и после угрозы "я вас подожгу" достал литровую бутылку легковоспламеняющейся жидкости и бросил в сторону кабинки для голосования. Огонь сразу же потушили.

Поджигателя на участке задержали и передали следственно-оперативной группе. Сейчас местный житель дает пояснения следователю, устанавливаются мотивы совершения правонарушения. Процесс голосования продолжается в обычном режиме.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Согласно информации наблюдателей, присутствующих на участке, мужчина сказал, что где-то две недели тому назад он потерял документы, восстановить не смог, а без них не смог проголосовать. Поэтому он решил таким образом выразить свой протест.

Как сообщалось, в Черновцах зафиксировали съемку избирательного бюллетеня.

К полудню на выборах президента Украиныпроголосовали 16,33% избирателей.

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