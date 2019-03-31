Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Поджог участка в Борзне: имела место акция протеста

Сегодня, 12:50

Поджигателю светит статья за хулиганство

Фото: Flickr
Поджог участка в Борзне: имела место акция протеста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/082/ce2/5ca082ce2cdc3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/082/ce2/5ca082ce2cdc3.jpg Другие регионы Поджигателю светит статья за хулиганство

В Черниговской области полицейские допрашивают мужчину, который на участке в пгт Борзна бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования.

Как сообщили в секторе коммуникаций ГУ ЧП области, во время инцидента никто не пострадал, процесс голосования не прекращался.

Согласно информации, нетрезвый избиратель пришел на участок в Борзнянском городском доме культуры и после угрозы "я вас подожгу" достал литровую бутылку легковоспламеняющейся жидкости и бросил в сторону кабинки для голосования. Огонь сразу же потушили.

Поджигателя на участке задержали и передали следственно-оперативной группе. Сейчас местный житель дает пояснения следователю, устанавливаются мотивы совершения правонарушения. Процесс голосования продолжается в обычном режиме.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Согласно информации наблюдателей, присутствующих на участке, мужчина сказал, что где-то две недели тому назад он потерял документы, восстановить не смог, а без них не смог проголосовать. Поэтому он решил таким образом выразить свой протест.

Как сообщалось, в Черновцах зафиксировали съемку избирательного бюллетеня.

К полудню на выборах президента Украиныпроголосовали 16,33% избирателей.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн и держит читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег поджог, Черниговская область , выборы президента Украины, Борзна

Вы сейчас просматриваете новость " Поджог участка в Борзне: имела место акция протеста". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бюллетень, кандидаты, наблюдатели: какие рекорды установили выборы

Сегодня, 12:44

Не успели выборы начаться, а уже вошли в историю независимой Украины

Выборы президента: В Одессе избиратель пожаловался, что его избил председатель комиссии

Сегодня, 11:58

Полиция выясняет детали

От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера

Измены А.Миронова и конфликты с дочерью: испытания Л.Голубкиной

Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность

Как бегать с большой грудью?

Анализ ДНК установил личность Джека Потрошителя

Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»

Интересные варианты украсить горшок для вазона

Видео. Мощнейший нокаут за 29 секунд

Рева рассказал, как отрезали "лишних" получателей субсидий

Сати Казанова сменила 10 личных водителей за полгода
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн.

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Найдено простое средство для снижения кровяного давления

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму