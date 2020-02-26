Погибла в день рождения: подробности страшного ДТП с маршруткой в Николаеве

Стала известна личность погибшей женщины в ДТП с маршрутным такси и автомобилем Range Rover. Ею оказалась жительница Николаева Снежана Сауляк, сообщают Новости N.

Источник уточняет, что женщина погибла в свой день рождения – 24 февраля Снежане исполнилось 44 года. Она скончалась в приемном покое больницы скорой медицинской помощи, куда ее привезли в состоянии комы.

фото из Facebook

Пресс-служба Нацполиции пишет, что водителю Range Rover следователи уже сообщили о подозрении.

"Вопрос о привлечении к ответственности второго водителя будет решаться, когда человек сможет давать показания. Сейчас он продолжает находиться в неконтактном состоянии", – добавили полицейские.

Водителю легковушки грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортом на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее в Николаеве водителя устроили гонки на центральной улице города. Так они устроили ДТП – в Сети уже опубликовали видео. Jeep ехал в левом ряду, однако на его пути появился автомобиль.

Кроме того, в Николаевской области маршрутка столкнулась с грузовиком с цистерной, в результате чего восемь пассажиров такси пострадали, а водители попали в реанимацию.

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