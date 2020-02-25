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Погнутые балконы и сорванные якоря: что натворил погодный апокалипсис в Николаеве (фото и видео)

25 февраля, 10:56

По всему городу валяются рухнувшие деревья

В Николаеве весь день, 24 февраля, свирепствовала непогода. От последствий урагана город не оправился до сих пор.

Ветер натворил беды во всех районах города. В частности, на улице Гражданской из-за непогоды выпал застекленный балкон, а на Казарского крыша упала на частный сектор.

Кроме того, в районе Нефтебазы с якоря сорвало корабль. По словам очевидцев, судно прибило к берегу.

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Также ураганный ветер сорвал крышу казарм, которые ремонтировали несколько лет назад.

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"Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. Объем нанесенного ущерба государству устанавливается", − рассказали в Минобороны.

Ранее мы писали, что в Николаевской области на полигоне твердых бытовых отходов ураган поднял в воздух тонны мусора и развесил их на деревья. Впечатляющее видео уже появилось в Сети.

Кроме того, в Николаеве из-за шквального ветра рухнул мост. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду. Как видно на фото и видео – мост получил серьезные повреждение и непригоден для передвижения.

Напомним, из-за непогоды в Украине без электричества остались 504 населенных пункта в 12 областях. Спасатели продолжают ликвидировать последствия.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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