Циклон "Петра" добралася до Николаева: чего ждать 6 февраля

Фото: facebook.com/pg/ukrgmc.official

Циклон PETRA ("Петра"), который уже несколько дней "гуляет" Украиной, добрался и до южных областей.

В частности, сильнейший снегопад обрушился на Николаев и область. По данным Николаевского областного центра по гидрометеорологии, в течение 6 февраля в регионе ожидается переменная облачность и сильный снег.

Также в регионе прогнозируются метели, слабый гололед, на дорогах гололедица.

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"Ветер северо-восточный, 15-20 м/с, ночью и утром местами порывы 25-28 м/с. Температура ночью 2-7˚ мороза, днем ​​от 3˚ мороза до 2˚ тепла", – рассказали синоптики.

В Николаеве 6 февраля будет облачно, а также весь день будет идти сильный снег.

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"Метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Температура ночью 3-5˚ мороза, днем ​​от 1˚ мороза до 1˚ тепла", – сообщили в облцентре по гидрометеорологии.

Как сообщал сайт "Сегодня", из-за обрушившейся на Украину непогоды в 13 областях обесточены 600 населенных пунктов.

В плену снегопадов оказалась практически вся страна. Больше всего снега выпало в горных районах. В некоторых местах – до полуметра.

Снежная буря в Украине не обошла и Днепр – там непогода натворила немало беды. 5 февраля только за первые пять часов непогоды ветер в Днепре повалил 83 дерева. Также были обесточены два десятка домов и 39 улиц без наружного освещения.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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