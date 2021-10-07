Погодные качели: чего ждать украинцам до конца недели – прогноз

Осадков не предвидится, но в некоторых регионах температура воздуха опустится

Погода в Украине до конца рабочей недели. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 7 и 8 октября ожидается прохладная погода, а особенно в центральной части, на севере и востоке. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода на 7 октября

Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируют 13-15 градусов тепла. В Черниговской и Сумской областях синоптики ожидают 11-13 градусов.

В центральных областях температура воздуха снизится до 12-14 градусов тепла. В восточной части ожидается 11-13 градусов.

При этом ночью в Украине (кроме Закарпатья и юга) на поверхности почвы, местами и в воздухе прогнозируют заморозки 0-5 градусов.

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В Киеве термометры покажут 11-13 градусов тепла. Ветер ожидается южно-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Погода на 7 октября. Карта Укргидрометцентра

Погода на 8 октября

В пятницу прогнозируется преимущественно облачная погода. Осадков не будет, а скорость ветра от 5 до 10 м/с. Дневная температура воздуха составит 11-13 градусов, а ночью – 1-3 градуса тепла.

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В Киеве день пройдет также без осадков. Синоптики прогнозируют днем 11-13 градусов тепла, а ночью температура воздуха составит 1-3 градуса.

Погода на 8 октября. Карта Укргидрометцентра

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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