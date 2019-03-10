Погоня в Каневе: копы применили оружие, чтобы остановить нарушителя

В Каневе нарушитель не реагировал на предупреждения полицейских, копам пришлось стрелять

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Погоня в Каневе: копы применили оружие, чтобы остановить нарушителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg 2019-03-10T19:36:00+02:00 Другие регионы В Каневе нарушитель не реагировал на предупреждения полицейских, копам пришлось стрелять

В Черкасской области сотрудникам патрульной полиции пришлось применить оружие, чтобы задержать водителя Renault Daxter, который нарушал правила дорожного движения в Каневе.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, инцидент произошел днем 10 марта, когда копы заметили автомобиль, двигавшийся на большой скорости. При этом на требование патрульных остановиться шофер не отреагировал.

"Водитель продолжил движение, едва не сбив пешеходов, которые переходили дорогу. Стражи порядка начали преследование нарушителя. На требование немедленной остановки водитель не реагировал", - говорится в сообщении.

Когда автомобиль нарушителя выехал за город, полицейские применили оружие, выстрелив по колесам машины. После этого автомобиль остановился и водителя задержали.

Нарушителем оказался ранее судимый житель одного из сел Каневского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. На него составили административный материал по статье "правление транспортом в состоянии алкогольного опьянения".

Кроме того, выяснилось, что мужчина является подозреваемым в уголовном производстве и должен находится под домашним арестом. В настоящее время решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгую.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.

А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка.

Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киев-Чоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.

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